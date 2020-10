MIROM steunt 19 Roeselaarse scholen en verenigingen die hun terrein proper houden CDR

10 oktober 2020

13u18 0

19 Roeselaarse scholen en verenigingen, 14 meer dan drie jaar terug bij de start, namen dit jaar deel aan ‘Operatie Proper’. Met dit project moedigt afvalintercommunale MIROM scholen en verenigingen aan om hun terreinen zwerfvuilvrij te houden. Dit door preventieve maatregelen op te zetten alsook acties waarbij ze regelmatig zwerfvuil ruimen. Scholen en verenigingen die hun acties tot een goed einde brengen, worden hiervoor financieel beloond. Afhankelijk van de grootte van de school/vereniging mogen zij een beloning van 150 euro of 1.500 euro in ontvangst nemen. De beloning voor alle Roeselaarse scholen en verenigingen bedraagt in totaal 17.580 euro. De deelnemers zijn De Brug, De Bever, De Plataan, Broederschool, VMS, De Bonte Specht, Lenteland, Sint-Lutgart, VABI, VISO Dr. Delbekestraat, MSKA, Sint-Idesbald, Windekind, De Hagewinde, Vikingschool, De Ark, De Vlieger, De Ring – De Wissel en Vox Musica.