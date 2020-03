Mirom roept op: “Gebruik nieuwe afvalzakken en stel aankoop afvalstickers tijdelijk uit” CDR

17 maart 2020

07u50 2 Roeselare Door een prijsstijging van de restafvalzakken moet je een afvalsticker kleven op je oude zakken, maar in tijden van corona roept afvalintercommunale Mirom nu op de aankoop van die stickers even uit te stellen.

“Gebruik voorlopig de nieuwe restafvalzakken”, zegt communicatieverantwoordelijke Goedele Osaer van Mirom. “Oude zakken met stickers zijn nog geldig tot eind 2021, dus daar is nu geen haast bij. Verkooppunten waar ook voeding wordt verkocht, blijven open en zullen ook de afvalzakken nog verkopen. Er is voldoende voorraad, dus ook daar is hamsteren niet nodig.”

In Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Staden en Roeselare is de verkoop van de afvalstickers alvast tijdelijk stopgezet.