MIROM reikt prijzen Week van de Afvalophaler uit CDR

05 december 2019

Van 18 tot en met 24 november werden de afvalophalers in de bloemetjes gezet tijdens de Week van de Afvalophaler. Afvalintercommunale MIROM riep ook de jeugd op om een duit in het zakje te doen, want jong geleerd is oud gedaan. Kinderen konden een tekening kleuren of maken en deze aan het raam of de brievenbus hangen. Wie een foto bezorgde, maakte kans op een prijs: een eigen vuilniswagen van Playmobil. MIROM kreeg meer dan honderd foto’s en vijf gelukkige winnaars kregen woensdag hun prijs van Eddy, een echte vrachtwagenchauffeur van ophaaldienst Renewi. Mathis uit Westrozebeke, Michiel uit Hooglede, Thais uit Lichtervelde, Mathis uit Roeselare en Magali uit Geluwe kunnen voortaan met hun eigen vuilniswagen spelen. Ook vijf scholen vielen in de prijzen. Zij krijgen een ophaalwagen op bezoek en leren meer over hoe zo’n vrachtwagen werkt. De winnaars zijn ’t Klavertje in Staden, Elle in Kortemark, De Kasteeltuin in Gits, ’t Brugske in Slypskapelle en de Vikingschool in Roeselare.