Ministers Crevits en Muylle ervaren impact coronacrisis op bedrijven tijdens Voka Zomerstages CDR

17 augustus 2020

14u39 0 Roeselare Ministers van Werk en Economie Nathalie Muylle en Hilde Crevits (beiden CD&V) trapten maandag de Voka Zomerstages af. Via deze stages kunnen politici een dag meedraaien in een Vlaams of Brussels bedrijf. “Via de Voka Zomerstages kunnen ze met hun eigen ogen de impact van de coronacrisis bij ondernemingen zien, maar ook hoe bedrijven kansen zien en blijven doorgaan”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen.

Minister Crevits ging in Roeselare aan de slag bij Deloitte. Als een van de ‘Big 4’ geeft Deloitte een uniek inzicht in de werking van een internationale dienstverlener en de impact van de coronacrisis bij Vlaamse ondernemingen en bedrijven wereldwijd. Nadien trok de minister naar houtfineerspecialist Decospan in Menen, waar ze in primeur de ‘digitale quick scan’ voorstelt die Voka en Deloitte Private ontwikkelden. Met die scan kunnen ondernemingen meten hoe sterk gedigitaliseerd ze zijn, een must in coronatijden. Roeselaars minister Muylle ging op haar beurt aan de slag bij Delhaize in Asse. In het distributiecentrum voor verse voeding kon ze ervaren hoe de medewerkers alles bolwerken in heel andere omstandigheden dan een half jaar geleden en zag de minister ook de impact van haar beleid in de praktijk. Daarna maakte minister Muylle kennis met de logistieke opleidingen in het Learning Center ‘Logistiek’.