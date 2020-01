Minister Nathalie Muylle is Roeselaarse Persoonlijkheid van 2019 Sam Vanacker

26 januari 2020

10u29 3 Roeselare Tijdens het gala van de Roeselare Awards in het Fabriekspand is Nathalie Muylle, voormalig eerste schepen van de stad en huidig federaal minister van Werk, Economie en Consumenten, uitgeroepen tot Persoonlijkheid van het jaar 2019.

Welgeteld 880 aanwezigen verkozen Muylle boven kapper Philip Noppe en danseres Lana Verkest. De minister was erg in de wolken met de award. “Dit is een heel mooie erkenning vanuit mijn eigen stad. In oktober kreeg ik compleet onverwacht de kans om minister te worden en die kans heb ik met beide handen gegrepen. Ik ben nooit een tafelspringer geweest, maar ik heb wel twintig jaar ervaring in de politiek en als parlementslid ken ik mijn dossiers. Al is het werk al minister niet te vergelijken met hetgeen ik als parlementslid deed. Het is keihard werken. Elke morgen ben ik om 5.30 uur uit de veren en ik ben ‘s avonds nooit voor 21 uur thuis. Het blijft een regering in lopende zaken en ik kan niet alles doen dat ik zou willen, maar toch heb ik zeker al een verschil kunnen maken en ik geniet met volle teugen. Hoe langer mijn opdracht duurt hoe liever. Al ben ik er nog steeds niet aan gewend dat de mensen me als ‘minister’ aanspreken.”

Daarnaast werden nog zeven andere awards uitgereikt. I-COR, de showroom met interieurdesign van verschillende partners op De Munt, won in de categorie winkelbeleving. Optiekpunt sleepte de award voor marketing in de wacht en Mania-K won in de categorie renovatie. Goddeeris won voor het derde jaar op rij een Roeselare award, dit keer in de categorie nieuwbouw. Rechtenstudent Gérald Vandeputte werd dankzij z’n horloges van Manawa verkozen tot starter van 2019. Verrassend genoeg sleepte Optiekpunt een tweede award in de wacht in de categorie handelaar. VDL Bus Roeselare tot slot won de award voor bedrijf van het jaar.

Voor de zesde keer in het 23-jarige bestaan van de Roeselare Awards werd er ook een Lifetime Achievement Award uitgereikt. Die was voor Noël De Meyere. Noël (76) ademt en leeft sport. Hij is al een halve eeuw de trekker van de Roeselaarse sportraad en is ook nog steeds actief bij de organisatie van de Crosscup en West-Vlaanderens Mooiste.