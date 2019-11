Minister Muylle vol lof na bezoek aan RVA Roeselare: “Mooi voorbeeld van efficiënte dienstverlening” CDR

26 november 2019

18u00 0

Minister van werk Nathalie Muylle (CD&V) bezocht dinsdag de kantoren van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) Roeselare. Zij verhuisden in mei van het de Coninckplein naar gloednieuwe kantoren in het Roeselaarse stationsgebouw. Samen met de verhuis implementeerde de RVA een nieuwe dienstverlening die model staat voor de volgende inrichtingen van de andere RVA-kantoren. Minister Muylle was duidelijk onder de indruk. “De noodzakelijke verhuis van het RVA-kantoor in Roeselare naar een ander gebouw en de reorganisatie, is een mooi voorbeeld van efficiënte dienstverlening geworden”, oordeelt ze. “Het is het allereerste RVA-kantoor dat georganiseerd is volgens het nieuwe werkmodel. De focus in het Roeselaarse kantoor ligt er op de dienstverlening, terwijl het verwerken van de dossiers vooral elders gebeurt. Dat moet de efficiëntie verhogen en de dienstverlening verbeteren.” Concreet is het Roeselaarse RVA kantoor ingedeeld in een front office voor contact en dienstverlening ter plaatse en een back office waar specialisten dossiers behandelen. Gebruikers worden geholpen aan twee balies, die op piekmomenten uitgebreid kunnen worden tot drie. Bij complexere dossiers kunnen gebruikers vanuit het kantoor via een Skype-gesprek contact opnemen met dossierbeheerders of specialisten van het centraal kantoor in Kortrijk.