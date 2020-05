Minister Crevits bezoekt De Lochting en brengt subsidie mee Charlotte Degezelle

29 mei 2020

18u08 0 Roeselare Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) bracht vrijdagmiddag een bezoek aan biohoeve De Lochting en bracht enkel goed nieuws mee. In eerste instantie voor de sector want uit het biorapport 2019 blijkt dat de biologische landbouw in Vlaanderen in de lift zit. Voor De Lochting bracht de minister daarentegen een mooie subsidie mee.

“Ik mag melden dat we vandaag een innovatieproject van De Lochting hebben goedgekeurd waardoor jullie mogen rekenen op 50.000 euro om te investeren in een digitaal platform om aan de vraag te kunnen voldoen”, aldus de minister. “De coronacrisis heeft ons verplicht om de innovatieve weg op te gaan en ik hoop ook dat we uit de coronacrisis positieve hefbomen zullen kunnen afleiden inzake het kennismaken met en de bereidheid om te gaan naar de lokale bioboeren.”

De minister is er dan ook van overtuigt dat het biorapport 2020, dat volgend jaar bekend wordt gemaakt, een heel boeiend en spectaculair ander document zal worden dan dit van 2019. “Maar ook in 2019 deden we al beter dan voorheen. Het aantal Vlaamse landbouwbedrijven die biologisch produceren, is aangegroeid tot 562, een toename van ruim 9% ten opzichte van 2018. In 10 jaar tijd is het aantal biolandbouwers ruimschoots verdubbeld en het grootste aantal biologische landbouwbedrijven vinden we in West-Vlaanderen. Ook de biologische veestapel en de oppervlakte groeit verder aan. Er zijn meer bedrijven actief in de bereiding, verdeling, invoer, uitvoer en verkoop van bioproducten en in 2019 gaven we 200 miljoen euro uit aan biologische verse voeding en dranken, een stijging van 5%. Onze biologische boeren werken hard om dagverse, natuurlijke producten van hoogstaande kwaliteit af te leveren. Tijdens de coronacrisis merken we ook dat de Vlaming de lokale boer, de lokale hoevewinkel duidelijk apprecieert en meer verse groenten koopt en eet. Met Vlaanderen streven we naar een verdere slimme en marktgerichte groei van biologische landbouw, op een duurzame en kwalitatieve manier. We doen dat door verder te investeren in onderzoek en innovatie en door het ondersteunen van bijvoorbeeld regionale bioclusters. Daarnaast beschikt VLAM dit jaar over een budget van 1,37 miljoen euro om bio te promoten bij de consument.”