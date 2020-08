Minder voorstellingen in De Spil door corona CDR

24 augustus 2020

08u16 0 Roeselare Het najaarsprogramma van CC De Spil telt maar ongeveer de helft van het normale aantal voorstellingen. Dit door corona. Alle voorstellingen vinden plaats in de eigen zalen waar voldoende afstand gegarandeerd kan worden.

CC De Spil had gehoopt om een bomvol najaarsprogramma met zo’n 80 voorstellingen te kunnen lanceren. Daarentegen wordt het najaar ten gevolge van de coronacrisis anders dan anders.”Geen ‘grote’ voorstellingen met volle zalen”, klinkt het in het cultuurhuis. “Samen met de artiesten-kunstenaars kozen we voor voorstellingen, die we op een veilige manier kunnen aanbieden. We geven iedereen een veilige plaats in onze zalen, met voldoende afstand. Elke voorstelling wordt vooraf getoetst aan de geldende maatregelen.” Toch is De Spil erin geslaagd om een mooie mix van theater, familievoorstellingen, concerten, dans, comedy, film, expo en circus samen te stellen. “Dit najaar is er ook geen abonnement. Je koopt gewoon voor de gewenste voorstellingen één of meerdere tickets. Je kiest voor de voorverkoopprijs (met korting) of je koopt een ticket de avond van de voorstelling. De ticketverkoop start op zaterdag 29 augustus vanaf 10 uur. We kijken er erg naar uit om iedereen opnieuw te ontvangen in ons cultuurhuis.”

Het najaarsprogramma is te vinden op https://www.despil.be. Eventuele extra voorstellingen zullen de komende weken aangekondigd worden via de site, de sociale media en de nieuwsbrief van De Spil.