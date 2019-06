Miléna brengt Pieter Loridon ’s koffie- en smoothiebar Maona naar Ooststraat Charlotte Degezelle

04 juni 2019

19u30 0 Roeselare De Roeselaarse Miléna Vanhoucke opent op 20 juni de koffie- en smoothiebar Maona in de Ooststraat 8, het pand waar decennialang schoenenzaak Claire te vinden was. Ze droomde al jaren van een eigen horecazaak en is 100% overtuigd van het concept van Maona dat bedacht is door ex-basketballer Pieter Loridon. Hij gelooft op zijn beurt dat de Roeselaarse Maona een succes wordt. “Ik heb een hoge pet op van deze stad. Roeselare getuigt van een enorm ondernemerschap”, aldus Loridon.

De Ooststraat krijgt er straks niet alleen een horecazaak, maar een trekker van formaat bij. Enkele jaren terug begon voormalig basketter Pieter Loridon een tweede leven als drijvende kracht achter koffie- en smoothiebar Maona. Dat concept vond ondertussen ook z’n ingang in Brugge, Kortrijk, Ieper en nu is het ook de beurt aan Roeselare. Dit dankzij Miléna Vanhoucke, tot vorige maand nog actief in de uitzendsector. “Maar sinds ik als jobstudent in de horeca werkte is dat eigenlijk altijd m’n passie geweest”, vertelt ze. “Ik heb een tijdje in Ieper gewerkt waar ik kennismaakte met Maona en wist eigenlijk direct dat dit hetgene was wat ik wou. Soothies, gezonde broodjes, bijzondere koffies, yoghurts,… Maar een eigen zaak starten is een grote stap.”

Toch bleef het idee in Miléna’s hoofd spoken en de Roeselaarse Maona moest en zou voor haar een feit worden. “Een dergelijk concept waarbij gezonde en kwaliteitsvolle voeding centraal staat ontbreekt echt nog in Roeselare, een stad waar nochtans veel jonge mensen en studenten wonen. De stad zit bovendien weer in de lift, bruist en wordt hipper.” Toen ze na een lange zoektocht uiteindelijk op een geschikt pand, de vroegere schoenwinkel Claire in de Ooststraat, botste, ging ze helemaal voor de bijl. “Momenteel ben ik even fulltime aannemer want alle nodige verbouwingen doen we zelf”, aldus Miléna. “Maar op 20 juni wil ik de deuren openen, net op tijd voor de Batjes en net op tijd voor de Roeselarenaars want overal waar ik vertel over Maona Roselare krijg ik te horen dat de zaak een echte aanwinst is voor de stad. De focus ligt op take-away, maar er zullen ook een 25-tal zitplaatsen in de zaak zijn. Straks kan je bij Maona terecht voor verse en gezonde smoothies, overheerlijke Waldkorn broodjes, de lekkerste koffie’s, verse thee, yougli’s,…”

Miléna wordt het gezicht en de zaakvoerster van Maona Roeselare. “Ik krijg alle vrijheid om m’n eigen ding te doen, maar Pieter staat me wel met raad en daad bij. Bovendien is het ook de koffie en thee van zijn Café Couture die we serveren.” Pieter heeft er alle vertrouwen in dat Miléna zijn concept stevig op de kaart zal zetten in Roeselare. “Ik voel of iemand geschikt is voor Maona. Het gaat om passie en Miléna is echt overtuigd van het concept”, zegt hij. Bovendien vindt de ex-basketballer Roeselare de perfecte plek voor zijn concept. “De laatste keer dat ik in Roeselare was, speelde ik kampioen met ‘den Antwerp’. Ik moet dus wel iets teruggeven aan de stad”, lacht hij. “Neen, Miléna is ervan overtuigd dat Maona hier echt zal werken, en bovendien is het een concept dat hier nog niet bestaat.”

Maona opent de deuren op 20 juni. Je zal er dagelijks, uitgezonderd op zondag, terecht kunnen tussen 9 en 17.30 uur. Op dinsdag gaan de deuren al open om 7.30 uur. Meer op de Facebookpagina MAONA Roeselare.