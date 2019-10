Exclusief voor abonnees Mikhail mag vechten op WK judo voor veteranen: “Zonder medaille naar huis komen, zal wel pijn doen” Charlotte Degezelle

10 oktober 2019

10u17 0 Roeselare Mikhail Khatchatourian (34) verdedigt op zondag 13 oktober de Belgische driekleur op het WK judo voor veteranen in het Marokkaanse Marrakech. De voorbije maanden leefde de oprichter van Judo Team International een Spartaans bestaan om in topvorm te raken. En hij is er klaar voor. “Ik ga voor een medaille. Voor mezelf, maar ook om de leden van mijn club te tonen dat je kunt bereiken wat je echt wil”, zegt Mikhail.

Worstelen was Mikhails eerste grote liefde. Als jonge kerel gooide hij hoge ogen in het worstelen en in 2001 en 2002 mocht hij zich zelfs Belgisch kampioen noemen. Maar tien jaar geleden verloor hij zijn hart aan judo. Al snel wist Mikhail de zwarte gordel te veroveren en twee jaar geleden richtte hij met Judo Team International zijn eigen club op. Die telt nu 75 leden. Wekelijks is hij twintig uur vrijwillig in de weer voor de club, via trainingen en het begeleiden van tornooien. Daarnaast is Mikhail, die Armeense roots heeft, zaakvoerder van autohandel Mikadav op de Meensesteenweg en vader van drie kinderen.Toch vond hij de voorbije maanden nog de tijd om zich voor te bereiden op de wedstrijd van zijn leven.

