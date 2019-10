Mijn Maatwerk is digitale schrijnwerkerij: “Klanten ontwerpen project online, wij leveren bouwpakket en eventueel hulp” Charlotte Degezelle

17u04 0 Roeselare Broers Frederik en Stefan Vanhollebeke lanceren samen met Barbara Kemp Mijn Maatwerk, een digitale schrijnwerkerij. Via hun website ontwerp en bestel je als klant volledig zelfstandig je project op maat, of het nu om een dressing, kasten voor een zolderkamer of een bijkeuken gaat, dat vervolgens als bouwpakket aan huis wordt geleverd. Maar ook extra hulp, bij zowel het opmeten als het plaatsen, wordt voorzien. “Door slim en efficiënt te werken kunnen we de prijs drukken ten opzichte van de traditionele schrijnwerkerijen”, klinkt het.

Het concept voor Mijn Maatwerk groeide vanuit de eigen ervaring van Frederik Vanhollebeke en Barbara Kemp. “We wilden ons huis opknappen en namen contact op met een schrijnwerker. Maar we vielen bijna achterover van zijn offerte”, vertelt Frederik, doctor in de ingenieurswetenschappen. “Ik besliste dan maar om zelf aan de slag te gaan. Het eindresultaat mocht gezien zijn en verschillende vrienden en familieleden vroegen me om ook bij hen aan de slag te gaan. Maar gewoon een schrijnwerkerij starten was niet mijn ding. Ik wou het over een andere boeg gooien en slimmer en efficiënter werken maar toch een kwaliteitsvol resultaat afleveren.”

Frederik ontwikkelde eigenhandig een website met configurator die het kloppend hart vormen van Mijn Maatwerk. “Wachten op onder meer een plaatsbezoek, een ontwerp en een offerte van een schrijnwerker zijn helemaal niet meer nodig”, vertelt Barbara Kemp die instaat voor de vormgeving en communicatie bij Mijn Maatwerk. “Onze klant surft eenvoudigweg naar www.mijnmaatwerk.be en gaat zelf aan de slag met de configurator. Je maakt een project aan en kan aan de slag om je eigen maatkasten vorm te geven. Uitsparingen voor collectoren of ventilatiebuizen, kasten tegen een rechte of schuine kant of kasten die allesbehalve de standaardafmetingen hebben. Het kan allemaal. Via de configurator bepaalt de klant zowel de vorm van z’n project als de materialen. Gelijktijdig heeft hij ook constant zicht op het kostenplaatje. Op vandaag is het aantal producten op de website nog beperkt, maar dat aanbod wordt continu uitgebreid en klanten kunnen ons gerust voor eender welk project contacteren. Ook als ze met andere materialen willen werken.”

Eenmaal je project op punt staat, plaats je online een bestelling. Dan gaat schrijnwerker Stefan aan de slag. “Ons volledig computergestuurd machinepark biedt de beste garantie op een perfect afgewerkt product. We werken tot op een halve millimeter nauwkeurig”, zegt hij. Vervolgens wordt je project geleverd als bouwpakket. “Voor wie wat onzeker is, bieden we ook hulp”, pikt Barbara in. “Dit zowel bij het opmeten als bij het plaatsen. Indien gewenst nemen we de plaatsing volledig voor onze rekening.”

Mijn Maatwerk richt zich in hoofdzaak op particulieren, maar ook professionals kunnen beroep doen op hen. Meer info op www.mijnmaatwerk.be. Tot slot nog dit. Wie in oktober online een kast bestelt, krijgt drie uren gratis plaatsing.

