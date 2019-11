Miekes eerste kinderboek vliegt van de rekken: “Uitgeverij heeft al tweede en derde boek besteld” Sam Vanacker

29 november 2019

18u38 4 Roeselare Voor Mieke Goethals uit Gits is een droom in vervulling gegaan. De 48-jarige grafisch ontwerper is al langer heel creatief bezig en twee jaar geleden besliste ze om een kinderkijkboek te schrijven. Twee jaar heeft ze gewacht op een antwoord van een uitgever, maar nu ligt ‘De Kerstman op cadeautjestocht’ in de rekken.

Het boek van Mieke verkoopt als zoete broodjes. Nu al is er een tweede druk. “Uitgeverij Clavis is laaiend enthousiast. Het zal zelfs ook worden uitgegeven in Italië en in de VS. Nu ben ik volop bezig aan een tweede boek en de uitgever heeft al een derde besteld. De tocht van de kerstman door de huizen van de mensen spreekt duidelijke heel veel mensen aan. Jonger lezertjes kunnen op zoek naar spulletjes in de huizen, maar door mijn opleiding als interieurarchitecte heb ik in mijn tekeningen ook veel aandacht voor de structuur van de huizen en dat spreekt ook volwassenen aan.”

Mieke werkte lange tijd als bediende, maar om haar creativiteit kwijt te kunnen ging ze zestien jaar geleden grafisch ontwerp volgen en zo ging de bal aan het rollen. “Op een bepaald moment zat ik elke avond en elk weekend thuis ontwerpjes te maken voor vrienden en familie. Tot mijn man me plots zei dat ik beter mijn hart volledig kon volgen en dat heb ik gedaan ook. Ik heb nu mijn eigen grafisch ontwerpbureau Creamanie in Roeselare. Ik leerde dat iedereen zijn lot in eigen handen heeft. Wie keihard aan een droom werkt kan die ook realiseren. De beste manier om de toekomst te voorspellen is om die zelf te maken. Dat is een quote van een beroemd architect en dat is ook mijn slogan.”

Het boek kost 15,95 euro en is te verkrijgen in alle boekhandels of via www.clavisbooks.com