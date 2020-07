Midwest richt Covid-team op in strijd tegen coronacrisis CDR

23 juli 2020

16u39 0 Roeselare De 16 gemeenten van de regio Midwest bundelen de krachten om samen de coronapandemie te bestrijden. Via de opstart van een regionaal Covid-team willen ze onderling info en ervaringen uitwisselen, werk maken van contacttracing en de procedures versnellen.

De regio Midwest is niet gespaard van een heropflakkering van het coronavirus. Verschillende gemeenten worden geconfronteerd met een toename aan positief geteste personen. Donderdagochtend kwamen alle burgemeesters van de regio bijeen om overleg te plegen. Als burgemeesters willen wij snel kunnen schakelen, zonder hindernissen. Daarom richten we binnen Midwest een regionaal Covid-team op samen met de twee eerstelijnszones, ziekenhuis, huisartsen en de medische sector om adequaat te kunnen optreden”, vertelt Kris Declercq, Midwest-voorzitter en Roeselaars burgemeester. “De samenwerking kent drie doelstellingen: informatie-uitwisseling, begeleiding van contacttracing en versnelling van procedures.”

De burgemeesters van het Midwestoverleg willen niet in de plaats treden van bestaande instanties of procedures, maar door uitwisseling aan slagkracht winnen. Ze willen onderling informatie en ervaringen uitwisselen om tijdig hiaten en tekorten te detecteren en te signaleren, praktijken uitwisselen om van elkaar te leren en ook lokale praktijken en procedures ondersteunen en versterken. Daarnaast is ook overlegd over het uitrollen van een gezamenlijke, regionale aanpak van contacttracing in afstemming met de Vlaamse overheid. Tot slot is ook afgesproken de voorziene procedures te versnellen. De installatie van een regionaal aanspreekpunt en COVID-19-teams die alle sectoren (lokale besturen, medici, instellingen,…) bijeenbrengen en die de crisis moeten monitoren en aanpakken, is voorzien in het draaiboek van Vlaanderen. De verantwoordelijkheid ligt bij de Eerste Lijnzones waarvan de regio Midwest er twee telt: ELZ Midden West-Vlaanderen en ELZ RITS. De voorbereidingen zijn lopende. Door de burgemeesters is nu afgesproken op korte termijn al stappen vooruit te zetten. Als opstap naar de meer formele installatie komt er een gezamenlijk COVID-19-team voor de 2 ELZ’s samen. De hele opbouw wordt ook door de Dienstverlenende Vereniging Midwest ondersteund. Deze laatste is ook het punt van waaruit informatie verdeeld wordt naar de lokale besturen.