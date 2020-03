Middenstand staat sterker dankzij Ondernemend Rumbeke:“Samen moeten we klanten overtuigen lokaal te kopen” Charlotte Degezelle

13 maart 2020

08u31 1 Roeselare De Rumbeekse en Oekense middenstand hebben zich omgevormd tot Ondernemend Rumbeke om zich te wapenen voor de toekomst. Een stijgend aantal inwoners, de nieuwbouwcampus van AZ Delta en extra bedrijventerreinen betekenen nieuwe kansen, maar gelijktijdig betekenen de globalisering en het internet stevige uitdagingen voor de lokale economie.

De lokale middenstand van Rumbeke, Oekene, Beitem en Zilverberg heeft al sinds 1978 een eigen vereniging: de Rumbeekse en Oekense middenstand (ROM), die initiatieven neemt om het lokale, commerciële leven te stimuleren. Maar na meer dan veertig jaar dringt een nieuwe aanpak zich op en daarom wordt de ROM nu Ondernemend Rumbeke. “Rumbeke groeit en we willen graag meebouwen aan de toekomst”, vertelt voorzitter Hans Dewulf. “Rumbeke telt 16.000 inwoners. Dat is 23 procent meer dan in 2000 en dat aantal blijft stijgen. Daarnaast groeit Rumbeke ook commercieel. Denk maar aan de komst van de nieuwbouwcampus van AZ Delta, de bijkomende bedrijventerreinen en de groei van het Accent Business Park. Steeds meer ondernemers vestigen zich bij ons. Dit betekent nieuwe kansen, maar tegelijkertijd verandert het ondernemerschap. Door globalisering, de komst van het internet en sociale media volstaan de oplossingen van vroeger niet meer om in de toekomst het verschil te blijven maken. Er is meer afstand tussen de ondernemer en de klant, die bovendien beter en sneller geïnformeerd is. Dit alles vereist een andere aanpak dan de voorbije decennia.”

Samen sterk

Ondernemend Rumbeke is meer dan gewoon een nieuwe naam en een nieuw logo. De vereniging wil een platform zijn voor alle Rumbeekse ondernemers. “De ROM was er vroeger vooral voor winkeliers. Nu focussen we op alle lokale ondernemers. Ons hoofddoel blijft het stimuleren van lokale economie, maar Ondernemend Rumbeke wil meer zijn dan dat”, gaat Dewulf verder.

Met de kwaliteit die we bieden en de expertise die we hebben, moeten we samen de klanten overtuigen lokaal te kopen Hans Dewulf

“We willen de contacten tussen onze leden versterken, optreden als aanspreekpunt voor andere organisaties en overheden, voordelige samenwerkingen opzetten en inzetten op meer visibiliteit voor de lokale bedrijven en winkels. Het ontwikkelen van een nieuwe website met aparte infopagina’s per onderneming is een eerste stap. Met de kwaliteit die we bieden en de expertise die we hebben, moeten we samen de klanten overtuigen lokaal te kopen. Samen staan we sterker en kunnen we de gemeenschappelijke belangen beter verdedigen.”

Dit jaar wil Ondernemend Rumbeke meermaals van zich laten horen met een paasactie, netwerkactiviteiten en bedrijfsbezoeken, Dag van de Klant, Dag van de Ondernemer, de lancering van het magazine Rumbeke Leeft,...

Steun van de stad

Stad Roeselare stapt mee in het verhaal en ziet Ondernemend Rumbeke nu al als partner net zoals vzw Shopping & Centrum Roeselare en Unizo. “Het coronavirus moet je bestrijden, maar het ondernemersvirus moet je verspreiden”, reageert burgemeester Kris Declercq (CD&V). “Ook in de deelgemeenten staat het winkelgebeuren onder druk en slaat de leegstand toe. Steun van de stad is dan ook nodig. We werkten eerder al het systeem Roeselare Bloeit uit voor het centrum en nu ontwikkelen we ook een systeem voor de deelgemeenten. We moeten de kernen sterker maken en ambiance creëren, want volk trekt volk.”

Meer info op www.ondernemendrumbeke.be.