Michelline ‘Mietje’ Bertrem van ’t Bolhoedje overleden CDR

15 januari 2020

10u08 0 Roeselare Michelline Bertrem, beter gekend als Mietje, is op 89-jarige overleden. Mietje was de bezielster van ’t Bolhoedje.

Michelline werd geboren op 15 september 1931 en overleed op 4 januari. Mietje bracht een groot deel van haar kindertijd door in Café du Theatre, een café-hotel-restaurant in de Gasstraat. Aan de Rijksuniversiteit Gent volgde ze de opleiding Lichamelijke Opvoeding en na haar studies gaf ze les in het Atheneum van Ieper en het Koninklijk Atheneum van Veurne. Uiteindelijk kwam ze thuis in het Koninklijk Atheneum van Roeselare, waar ze als voorzitter van de oud-leerlingenvereniging OSKAR legendarische reünies organiseerde.

Het was ook Mietje die op het idee kwam om aan de school een kinderopvang te koppelen en er ook een tewerkstellingsproject aan te verbinden. ’t Bolhoedje was meer dan dertig jaar een thuis voor zestig kinderen per dag, aangestuurd door tien medewerkers. Verder was ze ook voorzitter van de Lokale Raad van het Gemeenschapsonderwijs en de eerste voorzitter van Scholengroep 26 Mandel & Leie, speelde ze samen met haar man Raf Corijn, gewezen gemeente- en provincieraadslid, een belangrijke rol bij de oprichting van de afdeling van de liberale partij en was ze voorzitster van de Blauwe Vrouwen.

De uitvaart voor Michelline vond plaats op 10 januari, op 13 januari werd ze begraven op de Oude Stedelijk begraafplaats.