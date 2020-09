Mgr. Roelensstraat langer dicht door werken CDR

24 september 2020

Het Ardooise gemeentebestuur laat weten dat de werken in de Mgr. Roelensstraat niet afgerond zullen zijn tegen vrijdagavond. De aannemer is er sinds gisteren aan de slag om de schade aan het wegdek na een ondergronds waterlek te herstellen en zal er ook maandag nog in de weer zijn. De omleiding voor het doorgaand verkeer via de Eeckhoutstraat blijft dus gelden tot en met maandag.