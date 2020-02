Met zuinig ruimtegebruik als leidraad: Provincie West-Vlaanderen denkt na over bedrijventerreinen van de toekomst CDR

04 februari 2020

20u15 0 Roeselare De Provincie West-Vlaanderen wil het bestaande ruimtebeslag beter en intensiever gebruiken en zo de druk op de open ruimte verminderen. Daarom voerden ze een studie naar slim ruimtegebruik op bedrijventerreinen die dinsdagavond in Roeselare werd voorgesteld. “Ruimte wordt steeds schaarser dus moeten we nu al nadenken hoe we op termijn de bestaande ruimte efficiënter gaan inzetten”, zegt Karolien Van Dyck van het onderzoeksteam.

“Op vandaag vinden bedrijven nog wel ruimte, maar we moeten op langere termijn kijken en nu al de bedrijven, de ontwerpers en andere stakeholders sensibiliseren dat er mogelijkheden voor slim ruimtegebruik zijn die meer betekenen dan de investeringskost”, gaat Van Dyck verder. Daarom voerde de Provincie West-Vlaanderen een studie naar zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik die uitmondde in de publicatie ‘Saving Space’. Hiervoor deed studiebureau Common Grounds diepte-interviews en onderzochten ze de resultaten in vier workshops. “Hieruit kwamen zes ambities”, weet Karolien. “Ruimte-optimalisatie van een bedrijf, functies delen op een bedrijventerrein, tijdelijke en flexibele benutting van ruimte op een bedrijventerrein, functies op een bedrijventerrein delen met de buurt, mengen van functies op een bedrijventerrein en stapelen van een bedrijventerrein. De zes ambities sluiten elkaar niet uit, maar kunnen elkaar zelfs versterken. Het zuinig-ruimte-denken is nog geen algemene reflex en vraagt om een transitie. In die optiek stelden we enkele aanbevelingen en versnellers op.” De bedoeling is dat deze duurzame inzichten en principes toegepast worden bij de opmaak van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen en dat deze ook hun uitwerking kunnen vinden binnen uitvoeringsplannen op andere beleidsniveaus, beheersplannen van bestaande bedrijventerreinen en toekomstperspectieven van individuele bedrijven. Ook de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen (POM) zal er me aan de slag gaan.

Meer op www.west-vlaanderen.be/savingspace.