Met verhuis van Ingelmunsterse tomatenkwekerij Gabel is Roeselaarse glastuinbouwzone begin 2020 compleet CDR

23 oktober 2019

15u25 1 Roeselare De Roeselaarse glastuinbouwzone is officieel uitverkocht. Met de ondertekening van de akte mogen Franky Galle en Els Vanackere zich de eigenaars noemen van het tweede en laatste perceel grond op het bijna dertig hectare groot gebied. Franky en Els zullen hun tomatenkwekerij Gabel bvba verhuizen van Ingelmunster naar Roeselare.

“Dit voelt aan als thuiskomen”, glunderen Franky en Els. “De bestemming van het gebied als agrarische bedrijvenzone heeft ons over de streep getrokken. Bovendien bouwt de REO Veiling een gemeenschappelijke logistieke deelsite waar de tomaten zullen verzameld en verpakt worden. De tomaten die verkocht zijn op de veiling zullen hier zelf door de kopers worden opgehaald.”

De glastuinbouwzone is een samenwerking tussen de stad Roeselare, WVI, MIROM en de REO Veiling en is een primeur voor Vlaanderen. Op het terrein tussen de Groenestraat, Kleine Moststraat, Oostnieuwkerksesteenweg en Rijksweg verrijzen twee nieuwe serrecomplexen van elk tien hectare. Het familiebedrijf Tomco uit Ardooie, ook gespecialiseerd in tomaten, nam deze zomer al zijn serres in gebruik. “We hopen begin 2020 te kunnen starten”, zegt Galle. “Bovendien is ook de opvolging bij Gabel verzekerd. Onze zoon Tuur zal de leiding van deze teeltfaciliteit voor zijn rekening nemen.”

Beide serrecomplexen zijn aangesloten op het warmtenet van MIROM, waardoor de serres deels verwarmd worden met restwarmte van de verbrandingsoven. Daarnaast maken ze gebruik van warmtekrachtkoppelingen.