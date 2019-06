Shopping Roeselare Gesponsorde inhoud Met het hele gezin naar de Roeselaarse Batjes Advertorial van Shopping Roeselare

Voor een dag shoppen zullen je kinderen niet warmlopen. Maar wie naar Roeselare trekt tijdens de ‘Batjes’, krijgt zeker ook de mini-me’s op de kar. Het Stationsplein wordt een waar springkastelendorp en er is heel wat kinderanimatie. Kruis dus zeker 21, 22, 23 en 24 juni aan in je agenda voor een leuk gezinsuitje.

Scenario voor een perfect kindvriendelijke Batjes-dag in Roeselare. Een gezellig terras is gelukkig nooit ver weg!

11.00: Heel kindvriendelijk is het nieuwe museum van de wielersport KOERS op het Polenplein met daarachter het KOERSkaffee. Laat je door de geschiedenis van de fiets leiden en sluit af met een arrivée in het kaffee. Je smult er van pasta met bruine suiker, karnemelkstovers en andere klassiekers. Voor de kinderen is er een uitgebreide kaart en terwijl jullie iets drinken met een Grintaplankje erbij, kunnen zij zich uitleven op het speelplein. Een speelplein midden in de stad? Het kan dus.

Lekker, gezond én budgetvriendelijk lunchen kan ook in het ARhus Café in kenniscentrum ARhus op De Munt. De kinderen zullen het geweldig vinden. Ze kunnen snuisteren in de boeken, koekeloeren in de bijenkast en vooral onder de indruk komen van het fantastische uitzicht op Roeselare. Aan jullie de keuze!

14.00: Het loont zeker de moeite om op vrijdag af te zakken naar Roeselare. Vanaf 14 uur kun je er namelijk kuieren tussen de kraampjes vol ambachtelijke producten op Lokaalmarkt in de ontwijde Sint-Amandskerk op het De Coninckplein. De marktkramers hebben tal van lekkernijen bij. Bij Brood. kun je een stokbroodje kopen, bij de slager wat charcuterie, neem een bordje uit de kast en neem plaats aan een van de gezellige tafeltjes. Zuivelhoeve Dendauw neemt elke week opnieuw de lekkerste kaastaart mee.

15.00: Liefhebbers kunnen wat verderop in de Sint-Amandsstraat het weekend inzetten in The Bull, een gevestigde waarde in Roeselare en ver daarbuiten. Myriam heeft maar liefst 2.500 verschillende whisky’s staan in haar Whisky Shop. Zoals ze zelf zegt: “Daar valt zelfs een Schot van achterover!” Verder is The Bull vooral bekend als pool café. Een partijtje poolen, wie zegt daar nu nee tegen?

16.00: Laat je je liever verleiden door de geur van pannenkoeken? Dan mag La Dolce Vita niet overslaan. De tearoom is er al zo lang als wij het ons kunnen herinneren. Je loopt de Jan Mahieustraat nog maar in, of je begint al te watertanden. Wafels en pannenkoeken smaken én ruiken daar het lekkerste. Van een pannenkoek met veel suiker krijgen de kinderen energie. Véél energie. En die kunnen ze kwijt op het Stationsplein, waar tijdens de Batjes verschillende springkastelen staan. Op zaterdag en zondag is er telkens om 15 uur kinderdisco.

Ook Zeppe & Zikki en Aya, Otto & Belle komen langs met leuke spelletjes.

18.30: Als jullie dan toch op het Stationsplein zijn, loop dan zeker eens binnen bij eetcafé Au Damier. Niemand in Roeselare die ‘den Damier’ niet kent. Zeker de dagschotels zijn er de moeite waard. Zo smul je er op vrijdag van vis volgens het marktaanbod en kun je op zaterdag kiezen tussen steak-friet of papsaus. Eventjes terug naar de (heerlijke) tijd van toen.

20.00: Sluit de dag af bij De Zoete Zonde. Het ijssalon werd afgelopen winter verbouwd en sinds de heropening bieden ze nu nog meer smaken aan. Mag het eens wat meer zijn dan vanille? Dan kun je er ook een bolletje cheesecake, witte chocolade, dolce latte of whisky vragen. Laat die keuzestress maar komen.

De Roeselaarse Batjes vinden plaats op 21, 22, 23 en 24 juni en worden op gang getrapt met ’t Vat van Rodenbach op vrijdag 21 juni. Veel winkels zijn open tot 21 uur. Op 22, 23 en 24 juni is er braderie met animatie en optredens. Alle info vind je op www.shoppingroeselare.be en op de Facebookpagina www.facebook.com/shoppingroeselare/.