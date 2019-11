Met draaiende motor in slaap gevallen op pechstrook met 2 promille: jaar alcoholslot LSI

07 november 2019

12u13

Bron: LSI 0 Roeselare Een 55-jarige automobilist uit Roeselare mag drie maanden niet autorijden en moet daarna een jaar rijden met een alcoholslot.

Op 19 januari werd A.C. op de Rijksweg in Izegem slapend in zijn auto aangetroffen. Zijn motor draaide en zijn lichten lagen nog aan. Hij had twee promille alcohol in het bloed. Dat was bovendien niet de eerste keer, want hij liep al negen eerdere veroordelingen op. Hij bekende dat hij zich op de terugweg na een avondje uit langs de kant van de weg had gezet.

De politierechter legde hem een boete van 1.600 euro op en een rijverbod van drie maanden. Als hij zijn rijbewijs terug wil, zal hij eerst moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen en medische en psychologische proeven. Daarna wacht hem nog de installatie van een alcoholslot voor één jaar.