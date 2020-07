Met Blob op gezinsspeurtocht in het Bergmolenbos CDR

15 juli 2020

Wist je dat er in het Bergmolenbos een klein kaboutervolkje woont? Neen? Hoog tijd om eens op speurtocht te gaan in het stadsrandbos van Roeselare. Het KEI’kleine volkje - zo heet de kabouterstam - roept kinderen van 7 tot 12 jaar op om mee te zoeken naar het geheime ingrediënt voor hun toverdrank. Wat dat geheime ingrediënt precies is, kom je te weten tijdens een gezinsspeurtocht van drie kilometer in het gezelschap van hoofdpersonage Blob als gezel. De folder die je op weghelpt, vind je in KOERS. Museum van de Wielersport, het Huis van de Voeding, Suurplas, ’t Roodhuis, Muze’um L en bij Boudewijn 1. Let wel op. Momenteel zijn er werken ter hoogte van de ingang van het Bergmolenbos aan de Babilliestraat. Je moet een kleine lus moeten maken om terug op het parcours te komen. Volg hierbij de schuttingen langs de werken heen, zo kom je vanzelf terug op het juiste pad.