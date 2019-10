Met 3,4 promille tegen auto van buurman: 2 maanden rijverbod VHS

10 oktober 2019

18u40 0 Roeselare Marc V. mag van de politierechter twee maanden niet rijden omdat hij vorig jaar onder invloed tegen de auto van zijn buurman is gereden. Hij had 3,4 promille alcohol in het bloed. Hij werd al vijf keer veroordeeld voor rijden onder invloed.

Op de eerste schooldag van 2018 botste Marc V. tegen de auto van zijn buurman. Toen de man vijftig minuten later een alcoholtest moest afleggen, stelden de agenten vast dat hij 3,4 pro mille alcohol in het bloed had. Volgens de buurman is dat niet verwonderlijk, “want hij is altijd dronken”, verklaarde de man aan de politie. “Mijn cliënt was danig van de kaart door het ongeval dat hij naar binnen was gegaan en vervolgens drie halve liters Cara Pils en nog wat andere alcohol had gedronken”, probeerde zijn advocaat bij de politierechter. Die dacht er het zijne van, vooral omdat V. al vijf keer werd veroordeeld voor rijden onder invloed. Hij sprak de man vrij voor vluchtmisdrijf, maar veroordeelde hem wel tot een rijverbod van twee maanden en een boete van 2.560 euro. Als hij zijn rijbewijs terug wil, moet hij eerst medische en psychologische proeven ondergaan.