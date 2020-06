Met 2 promille en zonder rijbewijs achter het stuur: 4 maanden rijverbod en alcoholslot LSI

11 juni 2020

12u51

Bron: LSI 0 Roeselare Een 57-jarige automobilist die met 2 promille alcohol en zonder rijbewijs achter het stuur zat, mag de komende drie jaar niet meer zonder alcoholslot rijden. De man kreeg ook een rijverbod van 4,5 maanden en een boete van 3.200 euro.

Op 22 december 2019 liep bij de politiezone een melding binnen dat een automobilist in Roeselare achter het stuur lag te slapen. Bij aankomst merkten de agenten dat Ludo V. op het voetpad zat en zijn motorkap niet warm aanvoelde. Omdat ze niet konden bewijzen dat hij met de auto had gereden, reden ze weer weg. Even later zagen ze V. toch rijden. Hij had meer dan 2 promille alcohol in het bloed en had sinds een veroordeling in 2013 geen rijbewijs meer.