Met 13.300 kilometer Peking-Parijs achter de kiezen: “We verlangen naar groot pak Belgische frieten met mayonaise en een pint” Sam Vanacker

04 juli 2019

11u19 0 Roeselare Op dit moment rijden 103 dappere duo’s nog door Polen, maar zaterdag rijdt de rally Peking-Parijs ons land binnen en wordt halt gehouden in Ieper. Ook Patrick Debusseré uit Gits en Bernard Vereenooghe uit Roeselare zijn erbij. De twee boezemvrienden hebben er een tocht van 13.300 kilometer op zitten in een Dodge Roadster uit 1933.

Patrick (55) en Bernard (53) vertrokken op 2 juni aan de voet van de Chinese muur met 2.560 kilometer op de teller. We zijn dertig dagen later en de kilometerteller van ‘Polly’ - de autoliefhebbers gaven hun reisgezel vanzelfsprekend een naam - staat op 15.856 kilometer. ‘Driving The Impossible’, luidt de slogan van de langste en zwaarste historische rally ter wereld. En dat is niet voor niets.

De vermoeidheid begint zowel bij de piloten als bij de auto’s te wegen, maar wij soigneren Polly alsof ze onze vrouw is. Teams die dat niet doen krijgen vroeg of laat de rekening gepresenteerd.” Patrick Debusseré

“We hebben wagens over de kop zien gaan en zelfs eentje helemaal vol water zien lopen, maar we beleven het avontuur van ons leven”, zegt Patrick. “De vermoeidheid begint zowel bij de piloten als bij de auto’s te wegen, maar wij soigneren Polly alsof ze onze vrouw is. Van zodra we stilstaan krijgt ze van ons een volledige check-up. Alles aanspannen, afstellen, controleren en eventueel vervangen. Teams die dat niet eerst doen en liever wat gaan drinken, krijgen vroeg of laat de rekening gepresenteerd.”

Moordend tempo

“We staan sinds kort op de vierde plaats in het algemene klassement”, zegt Patrick trots. “We hebben nog geen enkele controlepost gemist en in onze categorie zijn we zelfs de eerste, geen evidentie voor groentjes zoals wij. Al de teams die hoger staan hebben veel zwaardere motoren in hun wagens en meer ervaring. Al is de reis wel zwaarder dan we verwacht hadden. Het tempo en het ritme van de dagen is moordend. ‘s Ochtends staan we op tussen vijf en zes uur en ‘s avonds kruipen we steeds vroeger onder wol. Gisteren lagen we zelfs om half negen al te slapen. Allemaal om fris achter het stuur te kunnen zitten en om die epische vierde plaats te blijven verdedigen.”

“Het zwaarste deel van de reis was de rit door Mongolië en Kazachstan”, gaat Bernard verder. “Daar hebben we het meest afgezien en het minst geslapen. ‘s Nachts was het er vochtig in de tentenkampen, er waren weinig of geen douches en tot ‘s avonds laat hoor je nog andere teams oprijden. Ook onze grootste pech hadden we in Kazachstan. We hadden er slechte benzine getankt en de motor raakte vervuild. Polly is er weer helemaal bovenop gekomen, maar dat heeft ons tijd gekost. Al hadden andere teams meer pech. Twee Britten hebben zelfs een volledige nieuwe motor laten overvliegen.”

Belgische frietjes

Zondag komt de rally officieel aan in Parijs, maar komende zaterdag is er een tussenstop in Ieper. De teams rijden tussen 15 en 16 uur door de Menenpoort waarna ze aan de lakenhal stoppen. “Er doen in totaal negen Belgische teams mee en allemaal kijken we erg uit naar de halte in Ieper. Bernard en ik praten er al dagen over. Het eerste dat we gaan doen is een pak Belgische frieten eten met een flinke kwak mayonaise. Ik heb de organisatie zelfs expliciet gevraagd of ze voor een mobiele frituur zouden zorgen en ik heb een positief antwoord gekregen. En na de frietjes trakteren we de collega’s uiteraard ook op een Belgisch pintje.”