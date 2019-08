Merkkledij aan kleine prijsjes bij Seconda Mano CDR

16 augustus 2019

13u37 0

Met Seconda Mano is Roeselare een tweedehandswinkel rijker. Zaakvoerster Christel De Ceuninck werkte jarenlang in een dergelijke zaak, maar verloor enige tijd terug haar job. “Ik heb mijnkans gegrepen en beslist een eigen winkel te openen”, vertelt ze. “Het is nu of nooit. Bovendien kon ik hier langs de Iepersestraat 8 een pand huren waar eerder al een tweedehandszaak zat wat volgens mij toch wel een voordeel is.” Seconda Mano, het Italiaans voor tweedehands, focust op merkkledij. “Zowel voor dames, heren als kinderen”, zegt Christel. “En ook voor accessoires kan je hier terecht. Tweedehands zit wel in de lift. Veel mensen zijn zich bewuster van hoe duur het leven is en gaan op zoek naar een koopje. Hier vind je kwaliteitsvolle merkkledij tegen de prijzen van de grote ketens. Momenteel loopt er trouwens een terug naar school-actie. Op de verdieping vind je allemaal kinderkledij tegen prijzen tussen één en tien euro. Mensen kunnen hier trouwens ook de kledij die ze zelf van de hand willen doen binnenbrengen. Ik zoek de correcte prijzen op en wat op het einde van de rit niet verkocht raakt, komt men gewoon opnieuw halen.”

Seconda Mano is open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Meer op www.secondamano.be.