Merel Lefevere volgt Dries Bekaert op als adjunct-directeur van Klein Seminarie CDR

25 juni 2020

Nog geen week nadat het Klein Seminarie afscheid nam van adjunct-directeur Dries Bekaert die met pensioen gaat, stelde de raad van bestuur van de vzw Scholengroep Sint-Michiel Roeselare – Ardooie al een opvolger. Merel Lefevere (34) wordt vanaf 1 september 2020 de nieuwe adjunct van de school langs de Zuidstraat. Merel woont in Tielt en is doctor in de Wijsbegeerte. Op vandaag is ze godsdienstleraar in de tweede en derde graad, vakcoördinator godsdienst tweede graad, leraar AV filosofie in de derde graad en klassenleraar in de 5des in het Klein Seminarie. Ze is daarnaast ook onderwijsbegeleider theoretische wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. De vacature voor directeur – eindverantwoordelijke Klein Seminarie, in opvolging van directeur Kris Pouseele, wordt opnieuw opengesteld vanaf 17 augustus. Directeur Carla Obin zal, in afwachting van een aanstelling, vanaf 1 september de eindverantwoordelijkheid tijdelijk waarnemen.