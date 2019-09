Mercure Roeselare lanceert lokale biercocktail in samenwerking met brouwerij Rodenbach CDR

05 september 2019

16u42 0

Elf Mercure hotels in België en Nederland willen hun lokale verankering en culinair imago een boost geven door in zee te gaan met een brouwerij uit hun omgeving voor de creatie van een unieke biercocktail. “Biercocktails lijken op het eerste zicht misschien vreemd, maar ze zijn volgens bierkenners echt the next big thing in bierland”, zegt Shanna Holthaus, Head Of Marketing Benelux bij Acco. “Mercure is een merk dat bekend staat om zijn link met lokale biertjes en we wilden nu iets nieuws en creatiefs bedenken voor onze gasten. Een biercocktail staat voor ons voor gezelligheid, lokale verbondendheid en het culinaire,elementen die belangrijk zijn voor het merk en die onze gasten verwachten in de hotels. Tijdens het shaken van de cocktails kunnen we onze gasten meer vertellen over de lokale bieren en de brouwerijen. Een heerlijk moment! En er is voor elk wat wils, van klassiekers die in een nieuw jasje zijn gestoken tot volledig nieuwe recepten.” Ook Mercure Roeselare stapt mee in dit verhaal. In het hotel op Accent Business Park serveren ze The Golden Bach. Deze biercocktail is perfect voor zij die graag eens fancy doen. Prosecco wordt gecombineerd met het Rodenbach bier. Het hotel geeft met deze cocktail een moderne twist aan het alombekende roodbruine West-Vlaamse bier.