Mercure Hotel viert vijfde verjaardag, geschenken zijn voor vijf lokale goede doelen Charlotte Degezelle

05 september 2019

19u42 0 Roeselare Hotel Mercure viert zijn vijfde verjaardag. Het hotel op het Accent Business Park mag een echt succesverhaal genoemd worden en daarom wil hotelmanager Cédric Decaestecker graag iets terugdoen voor Roeselare. De komende maanden organiseert hij verschillende activiteiten gaande van een Halloweenrun tot een benefietgala ten voordele van vijf Roeselaarse goede doelen.

Het Mercure Hotel op Accent Business Park is een schot in de roos. Dat bewijzen de cijfers die het hotel kan voorleggen. “De voorbije vijf jaar bleven 150.000 mensen bij ons slapen en mochten we minstens evenveel bezoekers, zijnde mensen die kwamen tafelen, een seminarie bijwonen,…, verwelkomen”, weet hotelmanager Cédric Decaestecker. “Bovendien zijn we heel erg gekend in sportmiddens. We zijn officiële partner van onder meer voetbalploegen KSV Roeselare en Royal Excel Moeskroen en volleyteam Knack Roeselare. Ook de wielerploegen Bora, met Peter Sagan, en de ploeg van Marc Cavendish, Team Dimension Data, zijn hier kind aan huis. Ja, we mogen stellen dat het hotel een schot in de roos is.”

Het hotel wil hun vijfde verjaardag op een mooie manier vieren en iets terugdoen voor Roeselare. “We willen graag ons steentje bijdragen en tonen dat we de samenleving een warm hart toedragen”, aldus Cédric. “Daarom zochten we contact met vijf lokale vzw’s die zich inzetten voor mensen die het minder goed hebben of ziek zijn.” Concreet gaat het om het sociaal restaurant Mannahuis, Kloen die zich onder meer inzet voor de Ziekenhuisclowns, de Televestiaire die kledij verkoopt aan zeer lage prijzen aan wie het minder breed heeft, de bijzondere jeugdzorg organisatie Onze Kinderen en De Rode Lopers die strijden tegen kanker. “Al deze verenigingen hebben één iets gemeen: hun enthousiasme en tomeloze inzet voor anderen”, gaat Cédric verder. “Daar kunnen we allemaal iets van leren en wij willen hen dan ook graag ondersteunen.”

Hotel Mercure organiseert dan ook tot eind dit jaar verschillende activiteiten die ten goede komen van de vijf uitverkoren goede doelen. “Noem het gerust #VANRSL #VOORRSL”, zegt Cédric. “Vanavond starten we met een VIP netwerkevent met 140 ingeschrevenen en op zondag 13 oktober organiseren we een open hoteldag. Zo bieden we iedereen de kans om eens achter de schermen te kijken en het reilen en zeilen van een hotelbedrijf te ervaren. Op zondag 3 november staat de eerste Mercure Halloween Run op de agenda. Start en aankomst is hier op het Accent Business Park maar we werken een parcours van vijf kilometer in Oekene uit dat één of twee keer afgelegd kan worden. Voor de kinderen voorzien we een kidsrun van 0,5 kilometer. We vragen de deelnemers om zich te verkleden en we roepen de Oekenaren ook op om het parcours aan te kleden. Foodtrucks en optredens maken het plaatje compleet. Het is de bedoeling dat de Mercure Halloween Run een jaarlijks event wordt dat ook opgenomen zal worden het criterium Roeselare Loopt. Op vrijdag 15 november verkopen we vijf meter taart die we zullen opdelen in 300 stukken en eindigen doen we op 13 december met onze benefiet gala avond. Alle opbrengsten gaan naar een gezamenlijke benefietrekening. Daarnaast plannen we ook enkele kleinere acties zoals het inzamelen van goederen en kleine giften. We hopen dat we in januari een mooi bedrag kunnen schenken aan de vijf vzw’s. Bovendien zou het mooi zijn dat er dankzij ons initiatief ook samenwerkingen tussen de verschillende vzw’s ontstaan en dat andere bedrijven aangezet worden om ook een duit in het zakje te doen.”

Inschrijven voor de Mercure Halloween Run kan nu al op www.mercurehalloweenrun.be. Meer op www.mercureroeselare.be.