Mercure Hotel verrast woonzorgcentra, AZ Delta en Graancirkel met paaseieren CDR

14 april 2020

Hotel Mercure Roeselare speelde afgelopen weekend voor paashaas. Hotelmanager Cédric Decaestecker trok door de stad met alle paaseieren die het hotel zelf niet kan gebruiken en schonk deze allen weg. “Ik ging langs bij alle woonzorgcentra van Motena, de spoeddienst en de dienst intensieve zorgen van AZ Delta en ook de sociale kruidenier Graancirkel mocht paseieren van ons ontvangen”, vertelt Cédric. “Mercure stond altijd al garant voor hartelijkheid, warmte en gastvrijheid. Nu het hotel tijdelijk gesloten is, willen we deze spirit toch blijvend verspreiden over onze mooie stad Roeselare. Laat deze Pasen meer dan ooit hét moment van de wederopstanding, hoop en warmte zijn.”