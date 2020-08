Mercure Hotel vanaf oktober weer gewoon open CDR

24 augustus 2020

08u27 0 Roeselare Het Mercure Hotel in Roeselare gaat vanaf oktober weer gewoon open.

Het hotel op het Westwing Park bleef niet gespaard van de coronacrisis: het moest eerst verplicht de deuren sluiten, maar noemde de heropstart vanaf 8 juni vervolgens bemoedigend. Op 20 juli sloten ze weer de deuren voor een zomerbreak, maar het hotel heropent de deuren op maandag 31 augustus, zij het nog beperkt. Zo zal het hotel in september alleen op weekdagen open zijn en ook de lunch wordt tijdelijk nog even uitgesteld. Maar vanaf oktober wil Mercure Hotel er weer zeven dagen per week en 24 uur op 24 staan.