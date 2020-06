Mercure Hotel heropent heel voorzichtig: “We zullen het hotel met z’n tweeën runnen, enkel op weekdagen open zijn en het restaurant en de bar blijven dicht” Charlotte Degezelle

05 juni 2020

07u15 8 Roeselare “Het wordt een softe heropening waarbij het hotel volledig gerund wordt door twee personen.” Aan het woord is Cédric Decaestecker, general manager van het Mercure Hotel op het Westwing Park. Nadat hij halfweg maart het aantal reservaties quasi tot nul herleid zag terwijl de annulaties binnenstroomden, besloot hij zelf om de deuren van het hotel te sluiten. Maandag volgt de heropening, maar volgens Cédric zal het twee tot drie jaar duren vooraleer het hotel weer op hetzelfde niveau als voor corona draait. “Het zijn uitdagende tijden, maar die bieden ook kansen”, klinkt het positief.

Vorig jaar was het Mercure Hotel in een continue feestroes dankzij hun vijfde verjaardag. Maar 2020 en de coronacrisis zette hen wel heel bruusk terug met de voeten op de grond. “In maart zagen wij plots hoe onze toekomstige omzet op amper een week tijd terugviel van 100 naar 15%. We moesten kiezen voor het veiligstellen van het hotel in plaats van het hotel verder veilig te runnen. Er zat niets anders op dan te sluiten en ons 40-koppig team op economische werkloosheid te zetten”, vertelt Cédric Decaestecker. “Dat was hard, net zoals de confronterende momenten dat ik toch naar het doodse hotel kwam om de post te controleren en even te checken of alles in orde was. Maar de focus lag altijd op de toekomst. We wisten vanaf dag één dat het na de heropening een lange en moeilijke aanloopperiode zou worden, maar we wilden voorbereid zijn. Corona heeft ons terug gekatapulteerd in de tijd, naar de startfase van het hotel. De voorbije verloren maanden gaan we jaren voelen, en het zal twee tot drie jaar duren vooraleer het hotel weer op hetzelfde niveau als voor corona draait.”

De voorbije weken moest Cédric een reeks moeilijke keuzes maken in het belang van het viersterrenhotel dat net geen 90 kamers telt. “Zo moest ik enkele personeelsleden helaas de trieste boodschap brengen dat ik hun contract momenteel niet kan verlengen. Anderen kan ik totaal geen vooruitzicht geven wanneer ze weer aan de slag kunnen.” Want het groen licht voor de heropening gaat allesbehalve gepaard met een toevloed aan nieuwe reservaties. “Het is daarentegen heel pover. Maandagavond verwelkomen we de eerste gasten. De eerste weken zal het wellicht maar om een tiental personen gaan. We kunnen het ons dan ook niet permitteren om direct volle bak te starten. M’n rechterhand Damien Janssens en ikzelf gaan het hotel om te beginnen met ons tweetjes runnen. We gaan hier zelfs om de beurt een week verblijven en ook ’s nachts instaan voor de permanentie”. Het Mercure Hotel zal maar geopend zijn van maandag tot en met vrijdag en het restaurant en de bar blijven voorlopig dicht. “De eerste weken zorgen we voor ontbijt op de kamer en geleidelijk willen we evolueren naar ontbijt in het restaurant. Maar de buffetformule is verleden tijd. Er is geen voorlopig lunch maar de hotelgasten zullen ’s avonds wel een maaltijd van een beperkte kaart kunnen krijgen. Het is echt koffiedik kijken hoe alles zal evolueren. Op 15 juni gaan de grenzen open, maar zal dat beterschap met zich meebrengen? Internationale zakengasten zie ik voor september niet massaal terugkeren en ook alle boekingen gelinkt aan sport- en muziekevenementen die de komende maanden zouden plaatsvinden zijn we kwijt. Het wordt stap per stap heropbouwen.”

Hoe moeilijk de situatie ook is, Cédric heeft zin om er volgende week in te vliegen en ziet ook opportuniteiten. “Als een hotel op volle toeren draait, kan je onmogelijk aan het concept sleutelen. Die kans hebben we nu wel. Zo ben ik alvast zelf weer de keuken ingedoken. En de goesting en de creativiteit zijn er om de komende weken nog nieuwe wegen te bewandelen. We starten kleinschalig en persoonlijk, dicht bij de klant, terug naar de essentie van het metier. Mercure moet en zal de thuis weg van huis blijven .