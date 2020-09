Merchandise Essentials zet internationale veroveringstocht verder met twee kantoren in Polen CDR

15u03 0 Roeselare Merchandise Essentials, gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van gepersonaliseerde kledij en accesoires, zet een nieuwe stap in hun internationalisatie. Het Roeselaarse bedrijf opende eerder deze maand twee nieuwe kantoren in Polen: een operationeel kantoor in Łódź, de textielhoofdstad van Europa en een verkoopkantoor in Gdańsk, het Poolse Antwerpen.

‘Van de woonkamer waar alles voor ons begon naar drie internationale kantoren is al een hele tocht geweest”, vertelt zaakvoerder Niels Vandecasteele. “In 2019 openden we ons eerste buitenlands kantoor in Nederland, wat buitengewoon succesvol is gebleken. De lessen die we in dit eerste traject geleerd hebben zijn enorm waardevol in onze verdere expansie.” Traditioneel openen de meeste bedrijven een kantoor in Polen om werk te outsourcen, maar bij Merchandise Essentials, dat z’n hoofdkantoor heeft aan Hof ter Weze, is het net omgekeerd. “De Poolse markt is tegen een recordtempo aan het evolueren. Waar er vijf jaar geleden amper marketing gedaan werd door bedrijven, is er nu een ware kentering”, gaat zaakvoerder Steven Callens verder. Onze nieuwe kantoren zijn een investering in de toekomst van een opkomende economische grootmacht.’

Merchandise Essentials startte al in 2016 de samenwerking met verschillende Poolse textielproducenten, vooral uit noodzaak omdat dit lokaal in België niet meer te vinden was. “Sinds onze eerste autorit naar Łódź, tijdens een sneeuwstorm in januari, zijn zowel ons bedrijf als het land Polen veel veranderd. De snelheid van evolutie is indrukwekkend en wij zijn ervan overtuigd dat de twee nieuwe kantoren sterke aanwinsten zullen zijn voor het bedrijf.” Merchandise Essentials blijft trouwens over de grenzen kijken. Ook een kantoor in Berlijn zit in de pijplijn.