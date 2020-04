Merchandise Essentials lanceert

‘Merci België’-collectie: opbrengst gaat naar het goede doel Charlotte Degezelle

03 april 2020

16u11 0 Roeselare Het Roeselaarse bedrijf Merchandise Essentiels zet haar schouders onder de campagne Merci België/Merci Belgique van marketingbedrijf OMcollective door een passende merchandise collectie te ontwerpen.

Met de campagne, die ondersteund wordt door Comeos, dat de belangen van de Belgische handel en diensten vertegenwoordigt en behartigt, willen ondernemingen als Torfs, ZEB, Dreambaby, Standaard Boekhandel, JBC en Neuhaus iedereen bedanken die hen in tijden van corona blijven ondersteunen en bij hen shoppen in plaats van bij ‘exotische webshops’.

“In navolging van het online platform vonden alle partners het ook belangrijk dat mensen letterlijk hun overtuiging konden uitdragen met kledij en accessoires”, vertelt Steven Callens, de zaakvoerder van Merchandise Essentials. “Hieruit kwam de vraag om een merchandise collectie te ontwerpen en produceren. Deze collectie moest ‘Merci’ en ‘België’ uitstralen, maar nog steeds draagbaar zijn. Zo hebben we heel toegankelijke producten als T-shirts, sokken, pins en buffs gemaakt.”

Solidariteit

“We hopen dat de merchandise ervoor zorgt dat er nog meer mensen trots zullen worden op België en dat we nog jaren deze tekens van solidariteit mogen zien in het straatbeeld”, aldus Callens. Met de opbrengst van de merchandise collectie worden laptops geschonken aan leerlingen in het middelbaar onderwijs die thuis geen computer hebben. Meer informatie is te vinden op de website.