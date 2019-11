Meneer de Uil verruilt Fabeltjesland tijdelijk voor basisschool Windekind CDR

13u08 0 Roeselare Hoog bezoek dinsdagochtend in basisschool Windekind. De kinderen van het derde kleuter kregen niemand minder dan Meneer de Uil, gekend van de Fabeltjeskrant, over de vloer.

“De kinderen hebben dit bezoek te danken aan een wedstrijd tijdens de Week van het Bos”, vertelt Lieven Lanszweert, coördinator van de Week van het Bos. “Voor het eerst ontwikkelden we een educatief pakket op maat van kleuters. Rode draad was een echte Fabeltjeskrant met verschillende doe-opdrachten. Scholen die er minstens drie van uitvoerden en er ons een fotoverslagje van bezorgden, maakten kans op een bezoek van Meneer de Uil. In totaal hebben 390 klassen deelgenomen, maar de derde kleuterklas van Windekind is de gelukkige winnaar.”

Al van ’s morgens vroeg zaten de kleuters te trappelen van ongeduld tot Meneer de Uil zou arriveren. Ze maakten cadeautjes en een kunstwerk en eens hij aangejkomen was, werd Meneer de Uil overstelpt door knuffels en zongen de kinderen uit volle borst het liedje van de Fabeltjeskrant.