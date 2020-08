Melanie vormt privébosje om tot bosbar ’t Lotegatbos: “Parkeer je fiets tegen een boom en geniet van een lokaal hapje of drankje” Charlotte Degezelle

12 augustus 2020

16u49 16 Roeselare Melanie Vanstaen van cateringbedrijf Camillus biedt deze zomer ‘asem & teusjes’ aan in haar bosbar in het Zonnebeekse Lotegatbos. Dat privébosje hebben Melanie en haar man elf jaar geleden aangeplant naar aanleiding van hun huwelijk. Nu blijkt het de ideale locatie voor een pop-up die wat geld in het laatje moet brengen, want door de strengere coronamaatregelen ziet Melanie heel wat cateringbestellingen geannuleerd.

Sinds afgelopen weekend vinden fietsers en wandelaars vlotjes hun weg naar ’t Lotegatbos in Zonnebeke. In de schaduw van het jonge bosje creëerde Melanie Vanstaen er haar eigen bosbar, een fietsrustpunt te midden de natuur. De locatie prikkelde haar al langer, maar de coronacrisis bracht het langzaam rijpende idee in een stroomversnelling. “In tijden van corona heb ik als marktverantwoordelijke van Lokaalmarkt in Roeselare wel nog het een en ander om handen, maar mijn cateringbedrijf Camillus voelt wel een serieuze impact”, vertelt ze. “Even had ik weer perspectief, maar sinds de bubbels weer verkleind zijn, is het opnieuw moeilijk. Feestjes van meer dan tien personen kunnen niet meer en dat betekent dat er weer heel wat geannuleerd wordt.”

Privébos

Maar Melanie weigerde bij de pakken te blijven zitten. “’t Lotegatbos is eigenlijk ons eigen bosje”, gaat Melanie verder. “Mijn man Koen droomde van een eigen lapje bos om het verschil te maken. We hebben het elf jaar geleden samen met Zonnebeekse verenigingen aangeplant naar aanleiding van ons huwelijk. Je vindt het in de Lotegaststraat, naast huisnummer 18. Het is nog een vrij jong bosje, maar je kunt wel al degelijk spreken van bomen. We plantten het destijds vooral voor ons eigen plezier, maar toen ik drie jaar geleden begon met Camillus groeide al het idee om er ooit meer mee te doen. Toen al leek het me een perfecte plek om te picknicken. Maar door corona werd alles snel concreter. We namen contact op met de gemeente of we iets mochten doen in het bos en sinds zondag is de bosbar een feit. We hebben een vergunning tot eind oktober.”

Lokale producten

Met ’t Lotegatbos mikt Melanie vooral op voorbijgangers die op zoek zijn naar wat verpozing. De bosbar ligt dan ook tussen fietsknooppunten 56 en 80 en langs de Vredesroute. “Het is leuk om te zien dat de mensen met hun fiets aan de hand het bosje betreden, die parkeren tegen een boom en vervolgens een plekje zoeken in een van de zithoekjes die ik, met respect voor de natuur, gecreëerd heb in het bos. Ik kan 25 mensen ontvangen, allen in hun eigen bubbel. Ze kunnen er genieten van een lokaal biertje of vlierbloesemlimonade die ik maak van de vlieren uit de struikrand van het bos. Vanaf volgende week, als de temperaturen wat dalen, wil ook hapjes aanbieden, zoals een apéroplankje, een boterham met kaas of hesp, een dessertje,... Net als bij Camillus en de Lokaalmarkt zijn lokale producten ook hier de rode draad. Ook kunnen gasten een gevulde picknickmand bestellen, minstens twee dagen op voorhand, om hier op te smullen.”

’t Lotegatbos is bij mooi weer open in de namiddag, behalve op vrijdag. Op de Facebookpagina Lotegatbos verschijnen elke dag de openingsuren. Een picknickmand bestellen kan door een berichtje te sturen naar de Facebookpagina of te mailen naar info@camilluskookt.be.