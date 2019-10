Meisje maakt het uit: kersvers ex-vriendje botst en pleegt vluchtmisdrijf VHS

14 oktober 2019

18u32 3 Roeselare Een ongeluk komt nooit alleen, dat ondervond een 20-jarige man uit Izegem. Vorige zomer maakte zijn vriendin het uit. M. was nog van streek, toen hij wegreed van een parking en botste tegen een auto. Camerabeelden registreerden hoe hij vluchtmisdrijf pleegde.

De vriendin van M. maakte het op 25 augustus vorig jaar uit en daar was de jongeman emotioneel zwaar van aangeslagen. Toen hij wegreed van de parking op het Polenplein in Roeselare, reed hij een geparkeerd voertuig aan. Hij stapte uit om te kijken of er geen schade was aan zijn wagen, stapte weer in en reed weg. Toen hij later geïnterpelleerd werd door de politie, ontkende hij eerst nog de aanrijding. Zinloos, want bewakingscamera’s registreerden het voorval. “Min cliënt was emotioneel van slag”, pleitte de advocaat van M., die kort voordien ook al eens veroordeeld werd voor een stommiteit. De jongeman vroeg een werkstraf maar daar ging de rechter niet op in. Hij veroordeelde de Izegemnaar tot een rijverbod van één maand en een boete van 1.760 euro.