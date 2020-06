Meisje (25) terecht voor verregaande belaging ex-vriendje: “Wou dat ik klok kon terugdraaien.” LSI

03 juni 2020

09u13

Bron: LSI 0 Roeselare Het Kortrijkse parket wil dat een 25-jarig meisje zich laat behandelen voor de verwerking van haar relatiebreuk en haar alcoholprobleem. Ze stond voor de rechtbank in Kortrijk terecht voor belaging van en slagen aan haar ex-vriend. Ze belde tot 153 keer per dag, dook onverwacht op en reed hem zelfs met haar auto omver. “Mijn leven was bijna een jaar lang een hel”, aldus het slachtoffer.

Tijdens hun relatie maakten Delfine V. en haar vriend verliefde plannen voor tripjes naar Napels en Milaan. Agressiebuien en een alcoholprobleem deden bij het slachtoffer de vlinders in de buik wegvliegen. “Ze dreigde met zelfmoord als we een reis zouden annuleren, dat was de start”, aldus het slachtoffer. “Toen het in augustus 2018 toch spaak liep, begon de ellende pas helemaal.”

Delfine V. belde tot 153 keer per dag. Als haar ex zelf niet opnam, contacteerde ze vrienden, zijn ouders, zijn werkplek in Roeselare,… Op 22 februari 2019 kende de belaging een triest hoogtepunt. Met een sleutel trok ze krassen in zijn wagen en schepte hem met haar auto op. De jongeman hield er kneuzingen en een hersenschudding aan over. “Ik was overmand door woede en verdriet”, aldus V. “Maar ik heb oprecht veel spijt. Ik wou dat ik de klok kon terugdraaien. Ik besef dat ik de vele kansen van het gerecht niet heb gegrepen.” Tot twee keer toe besliste de onderzoeksrechter om V. niet aan te houden maar vrij te laten onder voorwaarden. Evenveel keer respecteerde ze de voorwaarden, waaronder een contactverbod, niet. “Het was een verschrikkelijke periode”, besloot het slachtoffer. “Ik wil nu enkel maar rust en het hoofdstuk afsluiten.”

“Ik volg nu al begeleiding en drink geen alcohol meer”, vertelde V. aan de rechter. Ik excuseer me voor de pijn, last en frustraties die ik heb bezorgd.” Vonnis op 1 september.