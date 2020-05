Meimaand is Mariamaand dus frist Roeselare Mariakapel op Charlotte Degezelle

20 mei 2020

Stad Roeselare maakte van de meimaand, Mariamaand, gebruik om het kapelletje aan het Koningin Astridplein op te frissen. De realisatie kadert binnen het project Klein Erfgoed. “Stadsmedewerkers spoten het metselwerk af met de heatweedmachine en ruimden de omgeving op. In één lantaarn plaatsten ze een nieuw ruitje, waarna onze schilders beide lantaarns een nieuw likje verf gaven. Tot slot kreeg de haag een snoeibeurt”, licht erfgoedschepen Dirk Lievens (CD&V) de uitgevoerde werken toe. Sinds 2016 inventariseert, onderhoudt en herstelt de stad ‘klein’ historisch, militair en religieus erfgoed op haar grondgebied, zoals kruisbeelden, gedenkstenen en kapelletjes. In één besturingssysteem werden meer dan honderd objecten geïntegreerd. Er werd gestart met rondritten ter inventarisatie en analyse van de bouwkundige en omgevingstoestand van deze objecten, door eigen stadspersoneel en de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst RADAR. Een jaar later ging men effectief aan de slag om stelselmatig erfgoedobjecten en kleine monumenten op het grondgebied Roeselare aan te pakken.