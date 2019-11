Meeste percelen uit jachtgebied geschrapt in Oostrozebeke, Damme en Roeselare CDR

17u02 1 Roeselare Oostrozebeke en Roeselare zijn samen met Damme de kampioenen als het gaat om het aantal schrappingen uit de jachtplannen. Dat blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag van provincieraadslid (Groen) Maarten Tavernier aan gouverneur Decaluwé.

Halfweg 2017 werden de jachtplannen in Vlaanderen online gezet. Voor het eerst konden deze door de burger op een eenvoudige manier geconsulteerd worden. Bleek dat er heel wat woningen, bedrijven maar ook scholen, speelpleinen, rusthuizen en kerkhoven in een jachtplan waren opgenomen en in 2017 en 2018 werden voor heel West-Vlaanderen 2.219 percelen, op basis van 527 aanvragen, geschrapt. Dat kwam provincieraadslid Maarten Tavernier te weten van gouverneur Decaluwé. Kampioenen met meer dan 100 percelen die geschrapt werden zijn Oostrozebeke met 118 percelen en Damme met 104 percelen. De top drie wordt vervolledigd met Roeselare, die aan 99 schrappingen zit. Roeselare heeft ook de meeste aanvragers: 29 eigenaars met percelen opgenomen in een jachtplan dienden een aanvraag in om die te schrappen.

“Uit de cijfers blijkt dat er wel degelijk veel mankementen zijn en het is positief dat de burger de mogelijkheid heeft om te reageren als blijkt dat zijn woning opgenomen is in een jachtplan”, zegt provincieraadslid Tavernier. “Maar die 2.200 percelen zijn nog maar het topje van de ijsberg. Wie een blik werpt op de kaart van Oostrozebeke vindt makkelijk honderden woningen en tientallen bedrijven die nog altijd in jachtplannen opgenomen zijn. Dat er toch ‘maar’ 527 eigenaars zijn die een schrapping aanvragen, komt vermoedelijk omdat de meeste mensen niet weten dat ze in een jachtgebied liggen en door de administratieve rompslomp waar de burger door moet om dit te laten aanpassen. Groen wil daar iets aan doen.”

“Het zou veel logischer zijn de bewijslast om te keren”, pikt Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout (Groen) in. “In plaats dat de burger zelf het initiatief moet nemen om de eigen woning of grond uit een jachtplan te schrappen, zou de jager of wildbeheerseenheid een schriftelijke toestemming moeten hebben van de eigenaar. Mijn voorganger Bart Caron had hierover een voorstel van decreet ingediend in de vorige legislatuur. Nu de nieuwe legislatuur van start gaat, gaat Groen opnieuw aan de slag met dit voorstel in het Vlaams parlement.”