Meer meldingen van achtergelaten hondenpoep tijdens coronacrisis: Stad Roeselare brengt problematiek in beeld en sensibiliseert met vlaggetjes CDR

04 augustus 2020

Stad Roeselare wordt tijdens de coronacrisis geconfronteerd met een heropflakkering van het aantal meldingen rond hondenpoep en onderneemt direct actie. “De problematiek rond hondenpoep was de voorbije jaren sterk teruggedrongen, onder meer door talrijke acties die we organiseerden”, vertelt schepen Marc Vanwalleghem (CD&V), bevoegd voor de openbare netheid. “Er werden heel wat vuilnisbakken en 52 hondenpoepbuizen geïnstalleerd, we maakten werk van een hondenloopweide, hielden sensibiliserende acties met de boodschap ‘Voor elk kakske een zakske” én er werd handhavend opgetreden. Nu het aantal melden weer stijgt, staken we onze oude actie met vlaggetjes in een nieuw jas.” Concreet worden de vlaggetjes, waarop staat afgebeeld hoe het wel moet, door stadsmedewerkers geplaatst op pleintjes en groenzones waar de eigenaars van honden het niet zo nauw nemen met het opruimen van hondenpoep. “De vlaggetjes zijn bevestigd aan stevige stokken zodat ze niet omwaaien en zelf zwerfvuil worden”, weet de schepen. “Op de locaties blijven tijdelijk staan. Na een bepaalde periode worden ze terug weggehaald om elders in te zetten. Met de vlaggetjes willen we de problematiek van hondenpoep visualiseren en een duidelijke boodschap achterlaten: hondenpoep ruim je op!”