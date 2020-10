Meer dan 14.000 bloed- en plasmadonaties in eerste werkingsjaar donorcentrum Rode Kruis CDR

07 oktober 2020

Bloed en plasma doneren doe je ondertussen al sinds een jaar in het gloednieuwe donorcentrum van het Rode Kruis, ondergebracht in de vroegere Carrefour aan het Stationsplein. Het Rode Kruis viert de eerste verjaardag van het nieuwe centrum met enkele straffe cijfers. Op één jaar tijd telden ze er 2.744 bloeddonaties en 11.599 plasmadonaties. Er kwamen 2.074 bloeddonoren over de vloer en 2.457 plasmadonoren. 54,35 % van de donoren zijn vrouwen en van alle donoren die over de vloer komen in het donorcentrum zijn 34 personen ouder dan 70 jaar.