Meer Bomen in Roeselare deelt opnieuw gratis liefdesbomen uit CDR

18 januari 2020

Het burgerinitiatief Meer Bomen in Roeselare, dat voor meer bomen in de Rodenbachstad, voegt terug de daad bij het woord. Na hun succesvolle actie in 2019 organiseren ze dit jaar opnieuw hun valentijnsactie. Iedereen die in Roeselare, Beveren, Oekene, Rumbeke of Beitem woont en een boom wil planten of cadeau geven, kan bij hen tot en met 7 februari een gratis boompje bestellen. Dit via http://meerbomeninroeselare.be/liefdesbomen. De bestelde bomen kunnen afgehaald worden op 15 februari in de Chalet d’Amour van Meer Bomen in Roeselare, die van 14 tot 17 uur neerstrijkt op De Munt. De boompjes die verdeeld worden zijn maximaal 1,50 meter hoog, wegen weinig en kunnen dus makkelijk te voet of met de (bak)fiets meegenomen worden. Meer Bomen in Roeselare staat die dag bovendien ook klaar met raad en daad over de bomen en hoe je die best plant.