Meer Bomen in Roeselare deelt 550 bomen uit Sam Vanacker

15 februari 2020

16u44 15 Roeselare Vrijwilligers van burgervereniging Meer Bomen In Roeselare hebben zaterdagnamiddag al voor het tweede jaar op rij gratis jonge boompjes uitgedeeld aan de Roeselarenaars. Dit keer gingen er 550 exemplaren over de toonbank van het chaletje aan De Munt.

De Liefdesboomactie is een samenwerking van de burgervereniging met het stadsbestuur. Meer Bomen in Roeselare staat in voor het logistieke aspect, terwijl de boompjes betaald worden door het stadsbestuur. Particulieren en verenigingen konden tot en met 7 februari gratis bomen bestellen en dit keer liepen er 550 bestellingen binnen. Dat is iets minder dan vorig jaar. Toen werden er nog zeshonderd bomen verdeeld.