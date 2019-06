Medewerkers Zorgbedrijf volgen workshops over preventiethema’s CDR

06 juni 2019

De ruim 700 medewerkers van Zorgbedrijf Roeselare leerden de voorbij dagen in de gebouwen van Creo onder meer hoe ze een brand moeten bestrijden, volgden een workshop EHBO, ontdekten hoe ze moeten omgaan met gevaarlijke stoffen en het belang van handhygiëne,… Dit in het kader van een preventieweek georganiseerd door het Zorgbedrijf samen met de externe preventiedienst Liantis. “Het Zorgbedrijf Roeselare hecht veel belang aan het welzijn en de glimlach van de medewerker. Enkel met gezonde, tevreden medewerkers kunnen we kwalitatieve dienstverlening bieden met de glimlach”, vertelt preventieadviseur Hilde Donck. “Daarom heeft het Zorgbedrijf een interne preventiecel opgericht waar diverse actoren binnen de organisatie, samen met onze externe partner Liantis, vanuit een welgemeende bezorgdheid op zoek gaan naar de juiste acties. Met die acties willen we de veiligheid, het welzijn en mentale veerkracht van de medewerkers een boost geven. Zo hebben we een preventieweek te organiseren. Elke medewerker krijgt gedurende een halve dag drie workshops op maat van zijn of haar precieze functie.”