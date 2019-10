Medewerkers van Rumbeeks containerpark zouden jarenlang waardevolle spullen hebben doorverkocht: twee geschorst en een ontslagen Hans Verbeke

11 oktober 2019

07u51 20 Roeselare Vermoedelijk nog voor het eind van de maand weten drie medewerkers van het containerpark in Rumbeke, waaronder de ploegbaas, of ze ontslagen worden. Ze zouden jarenlang waardevolle spullen die in het containerpark waren gedumpt hebben doorverkocht.

De zaak ging aan het rollen toen het stadsbestuur van Roeselare voor de zomer een anonieme klacht kreeg over onregelmatigheden op het recyclagepark in Rumbeke. Die klacht kwam uit de entourage van het park zelf. “Uiteindelijk is de melder ook naar de politie gestapt”, weet schepen van Personeel Henk Kindt (SP.A & de Vernieuwers). De politie zou de activiteiten van de drie medewerkers daarop enkele weken discreet geobserveerd hebben. Dat leverde voldoende bezwarende elementen op.

Tuchtonderzoek loopt

“Omdat we ons als stadsbestuur burgerlijke partij hebben gesteld, kon onze raadsman een maand geleden het dossier inkijken”, zegt Kindt. “Het leerde ons dat de feiten zwaar genoeg zijn om onmiddellijk actie te ondernemen. Twee vastbenoemde medewerkers werden preventief geschorst. Een derde, die een contract had van bepaalde duur, werd op staande voet ontslagen. We zijn ook meteen met een tuchtonderzoek gestart. Vermoedelijk wordt dat tegen het eind van deze maand afgerond. De algemeen directeur van de stad zal beslissen over het lot van de twee vastbenoemde medewerkers.”

Nieuwe gezichten

Het uitvallen van drie medewerkers op een klein recyclagepark heeft uiteraard gevolgen voor de werking. “We hebben al enkele tijdelijke werknemers en jobstudenten ingeschakeld om de dienstverlening te blijven garanderen”, besluit schepen Kindt. “De resterende vaste krachten steken dan weer een tandje bij. De bezoeker mag in principe weinig of niks merken van de plotse verschuivingen. Er loopt op dit moment trouwens een wervingscampagne om nieuwe medewerkers te vinden voor het containerpark in Rumbeke.”