Medewerkers van alle campussen van AZ Delta dansen Jerusalema Sam Vanacker

11 september 2020

15u33 8 Roeselare Op alle vier de campussen AZ Delta werd deze week de Jerusalema gedanst. Ze zijn dan wel lang niet de eersten die zich aan de dans wagen, maar de Jerusalema van de medewerkers van AZ Delta is wel één van de grootste die we recent onder ogen kregen.

Zowel in Rumbeke, Roeselare, Torhout en Menen waagden de medewerkers van AZ Delta zich aan de populaire dans, goed voor zowat vijfhonderd deelnemers. Het gaat om een initiatief van de diensten ziekenhuishygiëne en HR. “Elke dag van de week hebben we op hetzelfde uur in een andere campus postgevat voor de opnames”, zegt communicatiemedewerkster Barbara De Jonckheere, die de beelden van de vier campussen samen monteerde. “Er kroop wel wat werk in, maar het resultaat mag zeker gezien worden. We danken alle deelnemers voor hun enthousiasme.”



