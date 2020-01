Medewerkers stad en OCMW geven het goede voorbeeld en doneren massaal bloed CDR

17u22 0 Roeselare De stadsmedewerkers van Roeselare zijn dinsdag samen met enkele leden van het stadsbestuur naar het Rode Kruis in Roeselare getrokken om er bloed of plasma te doneren.

Het Rode Kruis-Vlaanderen lanceerde maandag nog hun nieuwe campagne ‘Ons dorp geeft’. In 2019 doneerde drie procent van de Vlamingen bloed, plasma of bloedplaatjes en dat wil Rode Kruis-Vlaanderen optrekken naar vier procent tegen januari 2021. In Roeselare doneerde 3,78 procent van de inwoners bloed, plasma of bloedplaatjes. Stad en OCMW Roeselare willen graag hun steentje bijdragen om dit percentage op te trekken en de medewerkers trokken samen met enkele leden van het stadsbestuur dinsdag massaal naar het donorcentrum van het Rode Kruis in Roeselare om bloed of plasma te doneren. “Sinds 4 oktober 2019 heeft het Rode Kruis een donorcentrum in ons centrum”, vertelt schepen van Personeel Henk Kindt (Sp.a & De Vernieuwers). “Stilaan vinden de Roeselaarse burgers hun weg naar dit donorcentrum. Enkele medewerkers zijn al trouwe donor sinds het centrum werd geopend. Om ook de andere medewerkers te overtuigen, hebben we een oproep gelanceerd. Vandaag kunnen zestig collega’s bloed of plasma geven. Wie vandaag dag niet beschikbaar is, wordt aangespoord zich te registreren als donor en op een ander moment langs te gaan. We hopen dat ook de inwoners dit voorbeeld zullen volgen en dat we samen in 2020 de vier procent mogen overschrijden.”