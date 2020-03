Medewerkers geven openlucht optreden voor rusthuisbewoners CDR

26 maart 2020

15u22 7 Roeselare Psychiatrisch verpleegkundigen Sofie Pecceu en Roeland Baekelandt en animator Emmet Deruytter bezorgden de bewoners van WZC Ter Berken het ultieme hoogtepunt van hun week. Het trio zorgde voor de nodige afleiding door een openlucht optreden te houden.

De muzikanten stelden zich onder een staalblauwe hemel op ter hoogte van de Ronde Kom, terwijl de bewoners van op de balkons van het rusthuis konden genieten van nummers als Leef van André Hazes, Eviva España van Samantha tot Here Comes the Sun van The Beatles en Valerie van Amy Winehouse. “We werken alle drie op de afdeling Choping en maken wel vaker samen muziek”, vertelt Sofie. “Het is wel leuk om onze talenten aan te wenden in het voordeel van de bewoners. Muziek werkt bovendien verbindend en je kan er iedereen mee bereiken. Nu blijven alle bewoners in hun eigen leefgroep, maar het leek ons we leuk om ze eens allemaal samen te entertainen. Ze kregen dan ook de kans om nummertjes aan te vragen.”