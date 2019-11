MC Karel De Rycke, Han Solo en Bas Birker op Beveren Lacht CDR

05 november 2019

15u46 0

Jeugdatelier De Durvertjes, de speelse en creatieve werking voor kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar, organiseert op zaterdag 23 november de zesde editie van Beveren lacht. Ze wisten MC Karel De Rycke, Han Solo en Bas Birker te strikken die het beste van zichzelf zullen geven in een 130 minuten durende show. Beveren Lacht vindt plaats in De Nieuwe Deure waar de deuren open gaan om 19.30 uur. Tickets kosten 15 euro en zijn te bestellen via www.beverenlacht.be