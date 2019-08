Mazoutspoor in centrum LSI

30 augustus 2019

17u39

Bron: LSI 0 Roeselare In de Kattenstraat in het centrum van Roeselare moest de brandweer van de zone Midwest vrijdagmiddag rond 13u een mazoutspoor opruimen.

Het spoor was een halve kilometer lang en zo’n halve meter breed. Wie of wat het spoor veroorzaakte, was onduidelijk.